Laura Flores revela cómo es la convivencia de Irina Baeva con las hijas de Gabriel Soto La primera actriz ha contado sincera cómo ha vivido ella la relación entre Irina y las hijas de su amigo durante la visita de las pequeñas al set de Soltero con hijas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además de ser pareja en la vida real, Irina Baeva y Gabriel Soto comparten plató y proyecto. La telenovela Soltero con hijas, de Juan Osorio, les ha vuelto a reunir en la pequeña pantalla. El pasado fin de semana el actor llevó a sus princesas al set donde compartieron ratos de diversión con las niñas protagonistas de esta historia y la actriz rusa. Un hecho que no ha sentado nada bien a Geraldine Bazán y que ha considerado una violación absoluta de los derechos de sus hijas, quienes considera fueron obligadas a ese encuentro. Al ser preguntada por dicha polémica, Laura Flores, también actriz de la exitosa serie de Televisa, ha contado con mucho respeto cómo ha visto ella la convivencia de Irina con las pequeñas del actor. “El sábado estuvieron conviviendo súper bonito en la grabación con las hijas de Gabriel, yo veo mucha armonía, no veo ninguna cosa extraña”, expresó ante los micrófonos que la esperaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Natural, increíble, como mi hija convive con la novia de su papá”, contó la veterana actriz de esta situación que es el pan nuestro de cada día de muchas ex parejas. “Agarrar un teléfono y empezar a escribir cosas tristes, negativas u oscuras, se me hace que es de cobardes”, prosiguió Laura, gran amiga de Gabriel. Image zoom Instagram Laura Flores Tampoco dudó en confirmar la bonita relación que mantiene su amigo del alma con Irina y lo enamorados que se están. “Gabriel la adora, ella adora a Gabriel, se ve una relación muy bonita entre ellos”, añadió sincera. Advertisement EDIT POST

