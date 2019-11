La actriz Johanna Fadul de Sin senos sí hay paraíso se desnuda en Instagram para protestar contra la violencia en Colombia La actriz Johanna Fadul de la serie Sin senos sí hay paraíso comparte una foto desnuda en Instagram para protestar contra la ola de violencia de azota a su natal Colombia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Johanna Fadul de la serie Sin senos sí hay paraíso compartió una foto desnuda en Instagram para protestar contra la violencia que azota a su natal Colombia. Image zoom Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS "Somos un simple cuerpo, inofensivos ante las armas, la violencia, el maltrato físico y psicológico. Lo único que le pedimos al gobierno colombiano es JUSTICIA (trabajo, educación, salud, dignidad de nuestros recursos naturales y lo que se me escape) #TeAmoColombia", compartió la actriz junto a una foto suya como Dios la trajo al mundo en una ducha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante chilena Mon Laferte también usó un desnudo como forma de protesta social, escribiendo sobre su piel: "En Chile torturan, violan y matan". La imagen de la cantante chilena Mon Laferte mostrando los senos en la alfombra roja de los Latin Grammy para denunciar la crisis política en Chile ha dado la vuelta al mundo, aunque fue censurada en Instagram. "Mi cuerpo libre para una patria libre", escribió la artista de 36 años, junto a su foto topless, cubriendo sus pezones con emojis de flores para poder publicarla en la red social. Muchos han aplaudido la valentía de estas artistas de usar sus cuerpos como lienzos para expresar su preocupación por sus países en tiempos turbulentos. Advertisement

Close Share options

Close View image La actriz Johanna Fadul de Sin senos sí hay paraíso se desnuda en Instagram para protestar contra la violencia en Colombia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.