Actriz asegura hablar con el espíritu de la Princesa Margarita Helena Bonham Carter pidió permiso a través de una psíquica a la princesa Margarita para interpretar su vida y esto es lo que la difunta le contestó... La hermana de la Reina Isabel, la princesa Margarita, falleció hace casi veinte años ya y Helena Bonham Carter es la actriz elegida para representarla en la serie The Crown. Image zoom El propio tío de la actriz era un amigo cercano de la hermana pequeña de la reina. Según la experiencia de Helena, que llegó a conocerla, la princesa Margarita le daba miedo. "Una vez en el Castillo de Windsor me dijo: ¿Ya se te va dando mejor?" le preguntó refiriéndose a la actuación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La excéntrica actriz confesó recientemente que le pidió permiso a la princesa para interpretar su vida a través de una psíquica. "Cuando interpretas a un personaje que no es de ficción, que es un ser humano auténtico, es una responsabilidad muy grande y te quedas más tranquilo si te dan permiso de hacerlo ellos mismos". Image zoom La productora tenía en mente a otra actriz para este papel, además de a Helena. Esta última cuenta que cuando le preguntó al espíritu de Margaret si estaba de acuerdo en que ella aceptara el papel, la respuesta fue: "Eres mejor que la otra". Image zoom Getty Images Ese comentario le convenció que efectivamente, el espíritu era el de la princesa: "Porque ella era así, era capaz de decirte un piropo y decepcionarte a la vez". Image zoom Getty Images Y la cosa no queda ahí… La actriz asegura que el espíritu de la princesa le dijo que tenía que arreglarse con más cuidado y verse un poquito mejor. Y que aprendiera bien cómo fumaba ella, porque lo hacía de una forma muy particular. Image zoom Getty Images Además de los consejos directos que según ella Margarita le dio a través de la psíquica, Helena Bonham Carter conversó con personas cercanas a la princesa en vida, para tomar más y más notas y llevar a cabo la mejor interpretación posible de la difunta. "Todos estaban muy felices de tener la oportunidad de hablarme de ella, porque le extrañan ". The Crown vuelve a Netflix a finales de este mes de noviembre.

