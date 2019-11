¡La actriz Geraldine Bazán se viste de novia por segunda vez y luce radiante! La actriz mexicana se enfunda en un precioso vestido blanco para una ocasión muy especial en la que lució igual o incluso más espectacular que la primera vez. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo ha vuelto a hacer. Unos días atrás nos dejaba literalmente sin aliento con unas espectaculares fotos en las playas de Miami luciendo bikinazo. Ahora, Geraldine Bazán, lo ha hecho con un atuendo muy especial, un impresionante vestido de novia. La actriz se enfundaba en este hermoso traje blanco, velo y ramo de flores incluidos para una sesión de fotos muy cuidadas para un especial de bodas en la revista In Trend Magazine. Geraldine se ve como una novia de verdad, por eso se ha ganado los piropos de sus seguidores y alguna que otra propuesta de matrimonio en firme de los mismos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de un traje clásico para la ocasión que nada tiene que ver con el que ella eligió para su boda con Gabriel Soto en febrero de 2016. Para ese momento Geraldine le dio un toque de modernidad con sus accesorios en el peinado y mucha sensualidad a la caída de sus vestidos que marcaban su espectacular figura. Image zoom Mezcalent Una etapa que queda atrás para dar paso a uno de los mejores momentos de la actriz que tiene la agenda llena de sesiones de fotos, papales en televisión y ¡hasta un reality! Geraldine formará parte del programa de telerealidad Palm House, donde conoceremos un poquito más de esta gran mujer. Advertisement EDIT POST

¡La actriz Geraldine Bazán se viste de novia por segunda vez y luce radiante!

