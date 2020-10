¡La actriz Aylín Mujica fue secuestrada en México!

Aylín Mujica acaba de llevarse el susto de su vida. Sin poder contener todavía los nervios al recordar lo ocurrido, la actriz y modelo de origen cubano relató ante las cámaras de Suelta La Sopa el secuestro express del que fue víctima y del que, gracias a Dios, salió ilesa.

“Tenía un vuelo que salía de México a las seis de la mañana, 6 y 25 para ser más exactos, y la persona que me iba a llevar no contestó porque era domingo. Entonces, yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y no llegaba”, comenzó.

“Así que me fui a la calle por el nervio de no llegar al aeropuerto y camino por una zona de la ciudad de México cerca de Polanco, caminé como dos cuadras y agarré un taxi que había en la calle, y de pronto me subo y me pusieron una navaja”, narró visiblemente afectada todavía.

Image zoom Mezcalent

El chofer se volteó y le puso una navaja entre las piernas: “No te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero. Perdí mi trabajo y necesito dinero”, le dijo.

Después de confesarle que no llevaba mucho efectivo, Aylín Mujica le entregó lo que llevaba: “Eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?”, le increpó el asaltante.

“Entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero, en ese cajero solo había una cantidad. Me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me llevó a otro cajero, le di el dinero que pude, la verdad con mucho nervio, me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos y pensé que me iba a hacer algo. Pensé que me iban a matar”, aseguró tratando de aguantar las lágrimas al recordarlo todo.

Image zoom Mezcalent

También confesó que no era la primera vez que se encontraba en una situación similar:

“Yo sufrí algo parecido hace muchos años en la ciudad de México, pero en ese momento, no sé, era más joven, y abrí la puerta y con el coche andando, me tiré a la calle. En esta ocasión, no sé si es por la edad, por la madurez que vas teniendo en la vida, yo temía muchísimo porque me hicieran algo, porque abusaran de mí físicamente o simplemente…”, finalizó sin poder contener el llanto, “¡no voy a volver a ver mis hijos!”.