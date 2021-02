Close

La actriz Ashley Judd sufre grave accidente en la jungla africana: su rescate tomó 55 horas La estrella de Hollywood confiesa que estuvo punto de perder su pierna e incluso la vida tras una terrible caída en plena selva congoleña. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Conocida por su activismo en defensa de los animales, y concretamente el Bonobo, una especie de chimpancé en peligro de extinción, Ashley Judd se embarcó en la que sin duda ha sido la aventura de su vida. La embajadora de Buena Voluntad de la ONU viaja un par de veces al año a la selva del Congo para participar en iniciativas en defensa de estos simios, cuya población está siendo muy amenazada. Su última visita a la jungla casi le cuesta la vida. La actriz de 52 años tropezó con un tronco y la caída le provocó la rotura de una de sus piernas por varias partes, quedándose absolutamente inmovilizada en el medio de la nada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de High crimes y Double jeopardy compartió la odisea vivida en un relato conmovedor en su perfil en Instagram. Un texto que acompañó de unas imágenes de su rescate y en el que agradeció a sus salvadores, sus acompañantes congoleños. Sin ellos duda si todavía tendría su pierna e incluso si hubiera salido de esto con vida. "(Mi pierna) estaba rota por cuatro partes y tenía dañado el nervio. Dieumerci permaneció sentado a mi lado sin moverse durante cinco horas. Él fue testigo de mi terrible sufrimiento", dijo sobre uno de sus compañeros. La actriz estuvo bajo los cuidados de él y otros 4 acompañantes más hasta que llegaron los refuerzos médicos oficiales que pudieron atenderla 5 horas después. El lugar del accidente, sus condiciones y difícil acceso impidieron la rapidez de su asistencia inmediata. Hoy, desde su casa, puede contar agradecida cómo fue ese rescate que se alargó durante 55 horas, "Me despierto llorando de gratitud, profundamente conmovida por cada persona que contribuyó con algo durante mi agotadora odisea de 55 horas", escribió. Pero, sobre todo, destacó el impecable trato de sus cuidadores lugareños. "Amigos, sin mis hermanos y hermanas congoleños, mi hemorragia interna probablemente me habría matado y habría perdido la pierna".

