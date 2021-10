La actriz Aroa Gimeno se le tira a la yugular al tiktoker mexicano Kunno: 'Bájate de la nube' El influencer continúa generando controversia por su actitud ante su creciente popularidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz española Aroa Gimeno no tiene ningún problema en rendirle honor a quien honor merece, pero tal parece que tampoco tiene reparo en poner en su lugar a quien se le han subido los humos. Así lo demostró al dirigirse al tiktoker mexicano Kunno, luego de que éste asegurara que pasó de ser un influencer más, a convertirse en toda una celebridad del espectáculo. Todo inició durante una entrevista ofrecida por Kunno, donde se autonombró "artista", debido a su creciente popularidad que lo ha llevado a desfilar por la alfombra roja de Premios Juventud. "Hoy en día yo ya no me considero tiktoker", dijo convencido durante la plática radial. "Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN @@aroagimeno Los usuarios de las redes sociales no resistieron quedarse callados ante sus declaraciones, e inmediatamente expresaron su sentir, calificándolo de arrogante y engreído. "¿Celebridad? No te confundas, saliste del medio de TikTok, eso no te hace celebridad. ¿Artista? No lo eres, no sabes cantar, no sabes bailar. Una caminata no es arte, no eres modelo, para ser todas esas cosas necesitas años de estudio, algo que tú no tienes; así que bájate de tu nube, naco", escribió una usuaria. Y la actriz no podía estar más de acuerdo. Gimeno, quien ha participado en producciones como "El Piloto" y "El Capo", recurrió a sus redes sociales para aclararle varios puntos al ticktoker, y recordarle la definición de su autonombramiento. "Ay Kunno, de verdad. Mira que me caes bien eh, pero voy a tenerte que explicar tres conceptos que no estás entendiendo", dijo sonriente la actriz. "Mira, una persona famosa, que es lo que tú eres, es famoso por cualquier cosa la verdad, por un escándalo, por salir en TikTok, por lo que sea, da igual, famosa. Una persona que tiene fama, al final, la misma palabra lo dice", le explicó. Aroa Gimeno y Kunno Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images Además, hizo hincapié en la falta de profesión del influencer para considerarse un artista, tal como lo son Jennifer López y Ricky Martin. "Un artista es alguien que tiene arte, no sé, un cantante, un actor, un bailarín. Alguien que profesionalmente se dedica a eso. Tú no eres un artista", dijo contundente. "Y una celebridad, mi vida, es Jennifer López, Ricky Martin, no sé, te podría decir mil, pero tú no eres una celebridad. Por dios, bájate de la nube". Las críticas parecen no incomodar al joven que se hizo famoso en la plataforma social, luego de que un vídeo de su ahora conocida "Kunno Caminata", se hiciera viral. Kunno ha compartido íntimos momentos de su vida con su audiencia de más de 20 millones de seguidores, como su proceso tras someterse a una lipoescultura. Recientemente participó en el reality ¿Quién es la máscara? [Televisa], y continúa picando piedra con su carrera como cantante.

