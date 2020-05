Muere a los 27 años el hijo de la actriz y presentadora Ana Obregón El joven Alex Lequio perdió la lucha contra el cáncer tras más de dos años de dar la batalla. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reconocida actriz y presentadora española Ana Obregón está de luto tras el fallecimiento a los 27 años de su hijo, Alex Lequio, tras más de dos años de lucha contra el cáncer. El joven empresario había ingresado en un hospital de Barcelona hace alrededor de un mes para recibir un nuevo tratamiento contra la leucemia que padecía desde principios de 2018. Allí se encontraba en compañía de su madre y su padre, el aristócrata italiano Alessandro Lequio, cuando se produjo su fallecimiento, según el diario catalán La Vanguardia. Image zoom Samuel de Roman/Getty Images Desde que se supo que el joven padecía cáncer –fue captado por paparazzi con su madre entrando en una famosa clínica de Nueva York en abril de 2018– la actriz puso prácticamente en pausa su actividad profesional para acompañar a su hijo único. Hasta el último momento, la familia había mantenido la esperanza de que el joven superara la enfermedad.“Está muy esperanzado y nosotros esperanzados también”, había dicho hace poco a la prensa española Alessandro Lequio, quien se separó de Obregón cuando Alex era pequeño. “Esto es largo y duro y no se puede decir más. Él está optimista y muy esperanzado”. La lucha contra el cáncer de Lequio empezó con simple “un tirón de espalda” que posteriormente resultó ser un cáncer y que supuso el inicio de una gira de tratamientos en Nueva York, Madrid y, finalmente, Barcelona. Image zoom Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Si bien sus padres llevan décadas siendo figuras mediáticas en España, Alex se mantuvo generalmente lejos de las cámaras, centrándose primero en sus estudios y luego en su labor empresarial, que compaginaba con proyectos solidarios. Fue precisamente la enfermedad lo que hizo que se supiera un poco más de su vida privada, lo que aprovechó para dar mayor visibilidad a la lucha contra el cáncer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después de su muerte, su medio hermano, Clemente Lequio, fruto de la relación de su padre con la exmodelo italiana Antonia Dell’Ate, lo despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “’Respira profundo. Disfruta la vida. Algunos de ustedes la toman por dada’. Este era su último mensaje”, escribió Clemente junto a una serie de fotografías con su hermano. “Te quiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estás sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado”.

