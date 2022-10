Kylie Jenner y Kate del Castillo se unen a la moda del escote ultra ¡corta el aliento! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner y Kate del Castillo Credit: KCS Presse/The Grosby Group/ Splash News/The Grosby Group La hermanita de Kim Kardashian y la estrella de La reina del sur y impactan en París y Miami con sus looks. Además: Christian Nodal se desplaza hasta Buenos Aires para apoyar a su novia Cazzu, ¡míralos! Empezar galería Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: KCS Presse/The Grosby Group La hermanita de Kim Kardashian paralizó el tráfico en París al surgir con este escote de infarto de su hotel, ¡wow! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Splash News/The Grosby Group Al otro lado del charco, en Miami FL.,la estrella de La Reina del Sur (Telemundo) hizo lo mismo con este modelito que llevó en una presentación previa a los premios Billboard de la Música Latina, celebrados anoche en Miami. 2 de 7 Ver Todo Christian Nodal christian nodal concierto cazzu argentina Credit: Mezcalent Y vámonos ahora hasta Buenos Aires donde captamos al cantante sonorense con tremendo look apoyando a su novia, la cantante Cazzu, durante el concierto que ofreció en el foro Luna Park, de Buenos Aires. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Cazzu Cazzu concierto argentina con Nodal Credit: Mezcalent ¡Y cómo no apoyar a tremenda belleza! La artista lógicamente hizo vibrar a los fans luciendo sus bien torneadas piernas. 4 de 7 Ver Todo Ozuna, Christina Aguilera y Becky G Ozuna, Christina Aguilera, Becky G Credit: Mezcalent Y de regreso en Miami miren nada más al maravilloso trío que encontramos tras bambalinas entre los ganadores y presentadores de los Premios Billboard de la Música Latina! Puro talento. 5 de 7 Ver Todo Megan Fox y Machine Gun Kelly Megan Fox, MGK, Machine Gun Kelly Credit: Backgrid/The Grosby Group La exótica parejita dio prueba una vez más de que a la hora de inventarse los looks más estrambóticos nadie los supera y así se dejaron ver por las calles de París ¡Mon Dieu! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alex Barone y Mila Kunis Alex Barone y Mila Kunis Credit: Cortesía: The Lee Agency Y en Nueva York saludamos al actor de raíces cubanas Alex Barone y a la actriz pareja de Ashton Kutcher en la premiere de la cinta Luckiest Girl Alive (Netflix) en la que ambos participan. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

