Kylie Jenner y Travis Scott asediados por la prensa italiana y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro

La bella vita
Durante un paseo en Portofino, Italia, Kylie Jenner y su pareja Travis Scott fueron asediados por el lente del paparazzi que anhelaban retratar a la famosa pareja.

Atento con sus fans
Brad Pitt presentó en México la película Once Upon a Time In Hollywood y a su paso por la alfombra roja se detuvo con sus seguidores, con quienes se tomó selfies y les dio autógrafos.

Luces, cámara, acción
Sebastián Rulli grabando con Renata Notni un capítulo de la teleserie El último dragón (Univision), en algunas locaciones de Miami, con mucho calor y mucha buena onda.

Anfitriona de lujo
Universal Studios Hollywood presentó a la actriz de Telemundo Carmen Villalobos como la nueva anfitriona en video de su mundialmente famoso detrás de escena Spanish Studio Tour.

Fan de Universal Studios Hollywood
"Siempre he sido fanática de Universal Studios Hollywood y me sorprendió la forma en que el Studio Tour ofrece a las personas un vistazo genuino a toda la acción del mundo del entretenimiento", comentó Carmen Villalobos. "Nos divertimos mucho filmando los segmentos para el Studio Tour en Español y estoy más que emocionada de ahora ser parte de esta increíble atracción que acerca a los visitantes un poco más a la magia de Hollywood".

El destino de Natalia
Natalia Jiménez lanzó su nuevo sencillo "El destino" a dúo con Carlos Rivera, un clásico de la música ranchera romántica original de Juan Gabriel, que llegó a todas las plataformas digitales, como parte de su próximo álbum México de mi corazón.

Qué gozadera
El actor Eugenio Derbez se divirtió a lo grande durante el evento de la película The Angry Birds Movie 2 en Culver City, California.

Empezó el rodaje
Ximena Ayala, Bárbara Mori, Albi De Abreu y Aldo Gallardo (de izq. a der.) posando para el lente de los fotógrafos en el primer día de grabaciones de La negociadora en la capital mexicana.

¡Bravo!
Ante un lleno total en el famoso festival Cap Roig de la Costa Brava, Italia, se presentó el cantante Álvaro Soler, quien se robó el aplauso de los espectadores.

Gran estreno
"Los Aristemo", la famosa pareja gay protagónica de la telenovela El amor nunca se equivoca (Univision), Emilio Osorio (Aristóteles), hijo del productor Juan Osorio y Niurka Marcos, y Joaquín Bondoni (Cuauhtémoc/Temo), promoviendo el estreno de la teleserie.

