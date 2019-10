Los mejores momentos en la relación de Kylie Jenner y Travis Scott By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Después de dos años juntos, Kylie Jenner y Travis Scott decidieron apretar el botón de pausa en su relación y tomarse un tiempo. Aquí repasamos algunos momentos de su unión, que produjo una hija, Stormi Webster. Empezar galería Kylie Jenner y Travis Scott Image zoom Instar Images/The Grosby Group Su relación comenzó en el 2017 y han pasado por muchas cosas juntos como pareja en estos dos años. Advertisement Advertisement Su hija Image zoom Kylie Jenner/Instagram El 1ro de febrero del 2018, la pareja trajo al mundo a su hija Stormi. En familia Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic Para el estreno del documental de Netflix Travis Scott: Look Mom I Can Fly este año, la familia entera debutó en la alfombra roja del evento. Advertisement Primeras vacaciones familiares Image zoom Kylie Jenner/Instagram Cuando su hija tenía tres meses, la pareja se fue de vacaciones a las islas Turcas y Caicos y ambos compartieron algunos momentos vividos ahí en sus redes sociales. Colorida familia Image zoom Dia Dipasupil/FilmMagic Este año, una gran parte de la familia Kardashian/Jenner dijo presente en la Gala del Met de Nueva York. Encendiendo las redes sociales Image zoom Instagram/Kylie Jenner La pareja encendía con regularidad las redes sociales —y las portadas de revistas— con imágenes como esta. Advertisement Advertisement Advertisement Últimas vacaciones juntos Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group Para celebrar el más reciente cumpleaños de la multimillonaria empresaria, ambos fueron a Italia. Muy cariñosos Image zoom Backgrid/The Grosby Group Las muestras de afecto entre estos dos estaban siempre a flor de piel. Química Image zoom Backgrid/The Grosby Group La pareja siempre mostraba su amor. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Habrá reconciliación? Image zoom Kylie Jenner/Instagram Se ha reportado que por ahora la pareja está separada. Solo el tiempo —y sus redes sociales— dirán si hay reconciliación a la vista. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

