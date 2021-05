Kylie Jenner y Travis Scott alimentan los rumores de una reconciliación, ¿será verdad? Los padres de Stormi Webster fueron captados disfrutando de un día en familia en Disneylandia. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La multimillonaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, se preocupan por ser unos padres presentes en la vida de su pequeña Stormi Webster, de 3 años, razón por la cual hacen lo necesario para pasar tiempo juntos como familia. Su reciente visita en familia al parque de Disneyland ha desatado rumores de una posible reconciliación de la pareja. "Se quieren. Disfrutan pasar tiempo en familia con Stormi. Viajan juntos. Kylie y Travis también tienen noches de citas. Han trabajado duro para crear la mejor situación de familia para ellos. [Pero] estar juntos 24/7 no funciona, así que aún tienen casas por separado", declaró una fuente a People. "No son exclusivos [como pareja], pero Kylie tampoco está saliendo con nadie más". Tras la fiesta de cumpleaños de Stormi en febrero, la fuente aseguró que los padres han estado pasando bastante tiempo juntos, pero aún no son pareja de nuevo. "Travis y Kylie son fabuloso criando juntos [a Stormi]. Comparten custodia, pero también pasan mucho tiempo juntos con Stormi", dijo la fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Travis Scott y Kylie Jenner Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Esta no es la primera vez que la expareja desata rumores de una posible reconciliación. El otoño pasado, luego de que Kylie compartiera una serie de íntimas fotos con el rapero, las especulaciones no se hicieron esperar. Pero una fuente cercana a la pareja inmediatamente acalló los rumores, asegurando que la pareja no había retomado su relación. "Hay mucho amor entre Travis y Kylie, y son igualmente de cariñosos, pero no regresaron y tampoco tienen espacio para tener un compromiso", expresó otra fuente en su momento. Travis Scott y Kylie Jenner y Stormi Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic La pareja terminó su relación de dos años en octubre del 2019 y desde entonces han seguido siendo amigos, hasta del punto de que vivieron bajo el mismo techo durante la cuarentena. "Nadie se sorprendería si terminaran juntos, pero eso no pasará en este momento", dijo la fuente a People.

