Kylie Jenner y su hija Stormi de paseo por Aspen

Por Mayra Mangal

La multimillonaria y su hija se dan una escapada a la nieve; Brad Pitt muestra sus tatuajes más íntimos y Dua Lipa presume su escultural figura en las playas de Tulum ¡Míralos!

Mami y yo

Kylie Jenner abraza muy fuerte a su adorada hijita Stormi en una salida nocturna por Aspen, Colorado, donde madre e hija han hecho gala de sus dotes para el esquí.

Curvas peligrosas

En Tulum México una sensual Dua Lipa se dejó ver por las playas gozando del sol y el mar del Caribe mexicano.

Son mi nene

Otra que salió de paseo pero por la soleada Los Ángeles fue Jessica Alba a quien vemos acompañada de su hijo menor, Hayes.

Echando flores

La que arrancó el año súper optimista es la actriz mexicana Paulina Goto quien con este curioso atuendo se asomó a la red.

En su tinta

Y también en el Caribe, pero en las islas Turcas y Caicos, captamos al galán Brad Pitt quien dejó ver parte de su tatuado cuerpo.

Una escapadita

Adamari López, Toni Costa y su hijita Aläia se asomaron a Instagram para saludar desde el parque de diversiones de Universal en Orlando, FL ¡qué bien!

Un nuevo año

Otra que anda de paseo por Quintana Roo, México, es Ninel Conde quien compartió esta sexy imagen de su estancia en Cancún ¡wow!

Una sirena

La brasileña Giselle Bündchen emergió cual criatura mitológica de las aguas en este post que compartió en sus redes para iniciar el 2021 ¡venga!

