Rosalía se divierte con Kylie Jenner ¡Míralos!

Por Nohelia Castro

La española Rosalía cenando junto a Kylie Jenner, Katy Perry dando un paseo en bicicleta con su pareja e hija, Lady Gaga impacta con su look, y más fotos imperdibles de los famosos.

Buenas amigas

Kylie Jenner (izq.) y la cantante Rosalía luciendo atuendos muy similares durante una cena en Los Ángeles.

Familia feliz

La cantante Katy Perry y su pareja, el actor británico Orlando Bloom, dando un paseo junto a su hijita Daisy en Montecito.

Luces, cámara, acción

La cantante Lady Gaga con un look bastante diferente en el set de grabación de House of Gucci, en Roma.

En forma

La modelo brasileña Alessandra Ambrosio luciendo su tonificada figura durante un partido de vóleibol en la playa en Santa Mónica.

¡Feliz cumpleaños!

!Más radiante que nunca! La actriz, empresaria y presentadora Adriana Cataño cumplió 54 años y lo celebró con su hija y mejor amiga Gabriella.

El mundo de Natti

Natalia Subtil, mamá del hijo de Sergio Mayer Mori, heredero de Bárbara Mori y el ex Garibaldi, Sergio Mayer, estrenó su nuevo programa El mundo de Natti en YouTube, el cual está dirigido a los más pequeños. La plataforma ya cuenta con dos videos: "Lávate las manos" y "Los animalitos".

Enamorados

Machine Gun Kelly ofreció un concierto de lujo durante el evento NFL Draft Concert Series, que se llevó a cabo en Cleveland. Durante su presentación, el cantante no titubeó en saludar a su novia, la actriz Megan Fox.

Foto del recuerdo

Foto del recuerdo de la actriz de La suerte de Loli (Telemundo), Mika Kubo, detrás de cámaras en el set de Global Radio. La actriz nacida en California, de madre japonesa y padre mexicano, ha interpretado importantes roles en la película Transformers, Bumblebee, y las series animadas Monkart y Float.

Edificio icónico

El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, luciendo una mascarilla de PH Prints en la celebración del cumpleaños número 90 del icónico edificio neoyorquino Empire State.

