Los amores de Kylie Jenner: una crónica en imágenes de su larga y agitada vida sentimental

Salió con un actor, un par de raperos e incluso tuvo un bebé con uno de ellos. Estas son algunas de las relaciones de la joven empresaria y modelo miembro del clan Kardashian.

Cody Simpson

La magnate de la belleza salió con el cantante Cody Simpson cuando era muy joven.

Nuevo amor

Ahora está Simpson sale con Miley Cyrus.

Jaden Smith

Kylie Jenner salió con el actor en 2013 y fue quien le presentó a su examiga Jordyn Woods.

Tyga

Sus dos años de relación fue una montaña rusa repleat de altibajos.

Su expajera

Antes de salir con Kylie Jenner, Tyga tuvo una relación con Blac Chyna.

Su venganza

Blac Chyna no se quedó con los brazos cruzados y tuvo una relación con el hermano de Kylie Jenner, Robert Kardashian, con quien tuvo una hija.

PartyNextDoor

Kylie salió con el rapero por un corto tiempo e incluso apareció en su video.

Travis Scott

Comenzaron a verse en 2017 y de su relación les nació un tesoro.

Su hija

Poco después de comenzar su relación, descubrieron que iban a tener un bebé y le dieron la bienvenida a su hija Stormi en 2018.

Drake

Tras romper con el padre de su hija, ahora parece que Kylie está saliendo con el rapero canadiense.

