Kylie Jenner vuelve a liderar la lista de Forbes de las celebridades más ricas del mundo Luego de haber sido despojada de su título de multimillonaria, Kylie Jenner recupera el puesto número uno de las celebridades más ricas del mundo. ¿Cuánto vale su fortuna? Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de haber sido despojada de su título de multimillonaria por la revista Forbes, la empresaria Kylie Jenner vuelve a encabezar la lista de las celebridades mejor pagadas del mundo que elabora la revista financiera. Aunque esta vez, su fortuna es mucho menor a la calculada en anteriores ediciones, la publicación aún la considera como la famosa con más ceros en su cuenta de banco. La joven magnate del maquillaje se posicionó en el puesto número uno de la lista con una fortuna de $590 millones, superando a su cuñado, el rapero y diseñador Kanye West, que se posicionó en el segundo lugar con $170 millones. La fortuna de Kylie equivale a la mitad de las ganancias antes de impuestos de las celebridades que la siguen en los primeros cinco puestos de la lista, que incluye — aparte del esposo de Kim Kardashian — al tenista Roger Federer (con $106.3 millones), el futbolista Cristiano Ronaldo (con $105 millones) y el también futbolista Lionel Messi (con $104 millones). La lista también incluye al productor Tyler Perry, el actor Dwyane The Rock Johnson y la cantante Ariana Grande, entre otros. La lista ve la luz una semana después de que Forbes le retirara el título de multimillonaria que le había dado a la joven empresaria en el 2019 tras cuestionar la veracidad de la información financiera de la joven empresaria. “El negocio de Kylie es significativamente más pequeño y menos rentable”, aseguró la revista al cuestionar que el patrimonio de Jenner superara los $1,000 millones, como se había asegurado hasta entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Forbes/Jamel Toppin Kylie respondió en ese momento en Twitter asegurando que tenía cosas más importantes en qué pensar que estar verificando su cuenta de banco. “¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación… todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobada. Nunca solicité ningún título, ni intenté entrar allí nuna. Punto.”, escribió molesta la socialité.

