¡Se acabó el amor! Kylie Jenner y Travis Scott terminan su relación La pareja empezó su amorío en el 2017 y son padres de dos hijos, Stormi Webster y un niño de quien aún se desconoce su nombre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner y Travis Scott ya no son pareja. Los tortolitos han decidido terminar su relación nuevamente a tan solo un par de semanas del inicio de la gira mundial del controversial rapero. De acuerdo a una fuente, la hermana menor del clan Kardashian pasó las vacaciones navideñas lejos del cantante y acompañada solamente por sus hijos y otros familiares. "[Kylie] no está con Travis en este momento. Pasó las navidades en Aspen con su familia", reveló la fuente a People. "Han terminado varias veces en el pasado y esto no es el fin de su relación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la fuente, Jenner se encuentra en un momento de su vida que no compagina con el "modo enfermizo" del rapero de 31 años. "Kylie está muy enfocada en sus hijos y su negocio. No es una gran fiestera. Travis es lo puesto. Le encanta irse de fiesta. Definitivamente tienen enfoques diferentes. Siempre los tuvieron", declaró la fuente. "Nunca ha sido una relación fácil". 2022 Billboard Music Awards - Arrivals Kylie Jenner y Travis Scott | Credit: Photo by Frazer Harrison/Getty Images La fuente aseguró que la empresaria pierde los estribos cuando surgen rumores de infidelidad por parte del cantante, confirmando declaraciones anteriores que revelan que Jenner no confía en el músico cuando está de gira. "Hay una razón por la que nunca se casaron. Siempre han estado con muchos altibajos. Y nunca han vivido juntos. Siempre han tenido casas separadas", dijo. La pareja empezó su relación en el 2017. Menos de un año después, ambos le dieron la bienvenida a su primogénita, Stormi Webster. Meses después, los nuevos padres pusieron punto final a su relación antes de retomarla durante la pandemia. En febrero del 2022, recibieron a su segundo hijo.

