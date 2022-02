Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo bebé con Travis Scott Kylie Jenner y Travis Scott son padres de Stormi Webster, una niña de 4 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Stormi Webster ya tiene un hermanito! Kylie Jenner, de 24 años, dio la bienvenida a su segundo bebé con Travis Scott el 2 de febrero, lo que anunció en Instagram el domingo. La coestrella de Keeping Up with the Kardashians compartió la noticia con una foto en blanco y negro de la mano del bebé. También reveló que el recién nacido llegó un día después del cumpleaños de Stormi con la leyenda "💙2/2/22". Kylie Jenner bebe Kylie Jenner bebe | Credit: Kylie Jenner INSTAGRAM Un representante de Jenner le confirmó que se trataba de un niño. La familia y los amigos de Kylie publicaron sus felicitaciones por el arribo del más joven del clan. "Mamá de dos vidas ❤️🙏🏼🙏🏼", escribió Kourtney Kardashian, mientras que Kris Jenner agregó: "Angel Pie". Scott, de 30 años, también reaccionó con una serie de emojis de corazón: "💙🤎🤎🤎🤎🤎🤎". La magnate de Kylie Cosmetics confirmó en septiembre que estaba esperando al bebé número 2 con Scott en un video de Instagram de 90 segundos que terminó con la hermana mayor Stormi, de 4 años, besando el vientre de su madre. "Ella ha querido darle a Stormi un hermano por un tiempo. Le encanta ser madre. Está encantada de que ella y Travis estén embarazadas nuevamente", dijo una fuente a PEOPLE en ese momento. "Su embarazo lo ha disfrutado en privado. Solo ha pasado tiempo con amigos cercanos y familiares". En octubre, una fuente dijo que Jenner y Scott habían pasado "tanto tiempo como podían con Stormi". "Kylie está convencida de que será la mejor hermana mayor", agregó la fuente. En enero, Jenner les dio a los fanáticos un vistazo de su baby shower, que estuvo lleno de jirafas, artículos de diseñador y divertidas manualidades. Travis Scott and Kylie Jenner Travis Scott and Kylie Jenner | Credit: Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic La empresaria de cosméticos, que usó un vestido ajustado blanco de manga larga sorprendentemente simple para el evento, publicó una galería de fotos que muestran el tras bambalinas de su fiesta en Instagram. Cuando llegaron amigos y familiares, fueron recibidos por gigantescas esculturas de jirafas de madera que se erguían en un elaborado arreglo floral blanco. En el interior, los invitados fueron transportados a un romántico espacio selvático de ensueño para celebrar a la madre de dos con docenas de árboles maduros, que estaban adornados con rosas. Cientos de velas colgadas en el follaje. Utilizando la misma paleta de colores naturales, los asistentes a la fiesta se sentaron en mesas redondas de madera con vegetación simple y centros de velas discretos con rosas blancas individuales en sus cubiertos y piezas de madera con nombres también en forma de jirafas. Kylie Jenner INSTAGRAM Kylie Jenner INSTAGRAM Antes del nuevo año, Jenner compartió una imagen en blanco y negro de sí misma en Instagram, en la que posó con las manos sobre su pancita en crecimiento. En el título de su publicación, reflexionó sobre los altibajos del año pasado. "A medida que se acerca el 2022, he estado reflexionando sobre este último año y las bendiciones que trajo, pero también las muchas angustias que tuvo", escribió junto a la imagen. "Nunca olvidaré este año y todos los cambios significativos que hizo en mi vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Rezo para que este nuevo año esté lleno de mucho amor para todos ustedes y espero que todos se mantengan seguros y saludables durante este tiempo", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo bebé con Travis Scott

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.