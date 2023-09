Kylie Jenner y Timothée Chalamet ¡ya no esconden su amor! "Él la hace feliz" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner, Timothée Chalamet Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja hace público su amor entre arrumacos y besos en L.A. "Se han visto desde hace seis meses" afirma una fuente. Además: Cristian Castro ¡lo vuelve a hacer! se pinta el pelo de color súper extravagante, ¡míralos! Empezar galería Kylie Jenner y Timothée Chalamet Kylie Jenner, Timothée Chalamet Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita ha hecho oficial su romance en el concierto de Beyoncé en L.A. donde estuvieron de lo más acaramelados entre abrazos y besos. "Se han visto desde hace seis meses", aseguró a PEOPLE una fuente cercana. "Él hace a Kylie feliz. Tiene su propia vida y entiende que Kylie tiene que darle prioridad a sus hijos". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Cristian Castro Cristian Castro Credit: Mezcalent El hijo de Verónica Castro ¡lo vuelve a hacer! Sorprende con su cabellera color azul eléctrico en el estreno del programa Bailando 2023 del conductor Marcelo Tineli en Buenos Aires, Argentina. 2 de 6 Ver Todo J Balvin y Sasha Calle J Balvin US Open 2023 Credit: Gotham/GC Images El reguetonero colombiano sha acudido prácticamente todos los días al US Open en Queens, NY. y así de entusiasmado lo vimos al lado de la actriz norteamericana en el estadio. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Juan Pablo Juan Pablo Medina Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) El actor mexicano —quien en 2021 acaparó planas cuando le amputaron una pierna— robó cámara en el alfombra roja de la serie Las viudas de los jueves (Netflix) que se presentó en el Hotel Andaz de Ciudad de México. 4 de 6 Ver Todo Omar Chaparro Omar Chaparro Las Viudad de Los Jueves - Red Carpet Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Y miren el patadón que metió el comediante y actor mexicano en la misma premiere, ¡vaya energía! 5 de 6 Ver Todo Emma Watson y Anna Wintour Emma Watson Anna Wintour US Open Credit: Gotham/GC Images Y de vuelta en el US Open vemos a la estrella de saga Harry Potter con la famosa editora de Vogue aplaudiendo uno de los partidos, ¡súper! 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

