Kylie Jenner tiene una doble latina; te la presentamos ¡son idénticas! Kylie Jener tiene una gemela en Colombia. Mira las fotos y videos de esta joven ¿se ha hecho cirugías para parecerse a la celebridad? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie, como sus hermanas, es toda una celebridad. Además, es una empresaria que ha logrado levantar un emporio pese a su corta edad y se ha convertido en un referente de moda y tendencias. Sin embargo, pocos saben que tiene una doble y ¡es igualita! La chica que podría ser confundida con la socialité se llama Yeraldin Ocampo y desde los 13 años le decían que parecía su hermana gemela. RELACIONADO: Kylie Jenner dejó atrás el pelo negro y ahora es una rubia peligrosa Image zoom Credit: Toni Anne Barson/WireImage “Cuando estaba niña había personas o familiares que me lo decían [que me parecía a Kylie Jenner]. Pero nunca lo tomé en serio. La verdad nunca lo pensé porque Kylie es una persona demasiado hermosa”, comentó Ocampo en un entrevista al canal digital Curioseando. “Hasta que decidí hacer mi primer video en TikTok, que se llama maquillaje de Kylie, tenía 45 seguidores y ese video se volvió viral en poco tiempo”. Image zoom Ocampo es originaria de Cali, Colombia; aunque pasó parte de su infancia en el municipio de Yumbo. Es una influencer que hace tutoriales de maquillaje y en algunos casos copia el estilo de algunas famosas. Esta joven, como Kylie, también promociona productos de belleza en su tienda virtual @salah.makeup. Ha estudiado profesionalmente sobre este arte y otras técnica de belleza. Image zoom Credit: Yeraldin Ocampo Instagram “Cuando estaba estudiando me encantó mucho el maquillaje y comencé a ver videos [de YouTube]”, agregó. “Empecé a incursionar en todo esto del maquillaje; empecé a comprar mis cositas para maquillarme. Desde niña me gustó el maquillaje”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yeraldin Ocampo cada día alcanza más fama en sus redes sociales, donde suma cada día se le suman más cibernautas. En Instagram ya cuenta con casi 110 mil seguidores, mientras en Tik Tok tiene más de 632 mil y 8.5 millones de likes. También, sabe aprovechar el parecido físico con Kylie Jenner en sus videos, aunque reconoce que “jamás pensé que me encontraran un parecido con ella”. Aclara “que no tiene ninguna cirugía estética” y “todo es genético”.

