¿Kylie Jenner tiene doble? Conoce a la prima secreta de Kylie Jenner que algunos consideran es igualita a la multimillonaria modelo y empresaria. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El sorprendente parecido de Natalie Zettel, la hasta el momento desconocida prima de Kylie Jenner, con la modelo y empresaria ha causado sensación en las redes sociales, en las que han llovido comentarios de todo tipo. Zettel es hija de una hermana de Kris Jenner, Karen Houghton, de 60. Ambas viven en San Diego, CA, y aunque tiene una cercana relación con las hermanas Kardashian, había mantenido una vida relativamente privada. Recientemente, la joven de 19 años apareció en un mensaje en el Snapchat de Khloé Kardashian junto a su tía Kris en un evento privado en el American Shopping Center en Glendale, CA. En la fotografía, Khloé la presentó como su “hermosa y dulce prima”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin lugar a dudas, el talento para modelar es uno de los fuertes de la muchachita, que mantiene una sólida presencia en Instagram donde cuenta más de 49,000 seguidores, a quienes muestra su amplio guardarropa, seductores biquinis, viajes y su bohemio estilo de vida. No es la primera vez que le encuentran dobles a la multimillonaria Kylie. Algunos ejemplos anteriores son las influencers Kelsey, con 2.9 millones de seguidores; Cindy Kimberly, con más de 5 millones; y Amira, con más de 220,000, entre otras. ¿Encuentras que las primas se parecen? A ver si estamos ante el nacimiento de una nueva figura en el clan de las Kardashian. Advertisement

