Soltera y sin compromiso Kylie Jenner deslumbra en las playas de Turks & Caicos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La hermanita de Kim Kardashian —quien recientemente regresó a la soltería— luce más guapa que nunca. Además: Fotos de Bad Bunny, Kim Kardashian, Salma Hayek y muchos más, ¡míralos! Empezar galería Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria y estrella de telerrealidad ha regresado a la soltería presumiendo tipazo en las playas de Turks & Caicos, ¿quién se apunta? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Splash News/The Grosby Group En Miami, la hermana mayor de la influencer — y también soltera desde hace unos meses— fue captada con gesto pensativo durante la conferencia IConnections Global Alts donde habló de su exitosa marca de ropa SKIMS. 2 de 8 Ver Todo Kanye West y Bianca Censori-West Kanye West, Bianca Censori-West Credit: Backgrid/The Grosby Group En West Hollywood captamos al exmarido de Kardashian intentando —fallidamente— pasar desapercibido al salir de un restaurante de moda y de la mano de su supuesta nueva esposa. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bad Bunny Bad Bunny Billboard Power 100 Event Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images El artista puertorriqueño —qué está nominado en múltiples categorías para el premio Grammy— subió al escenario del teatro Goya, en Los Ángeles, CA., para recibir un premio Billboard Power 100. 4 de 8 Ver Todo Salma Hayek y Jimmy Kimmel Salma Hayek Pinault, Jimmy Kimmel Credit: Randy Holmes/ABC via Getty Images La actriz mexicana hace un pícaro gesto durante su participación en el show del conductor que se filma en Hollywood ¿Estarían hablando del vestido transparente con el que la chaparrita se apareció en la premiere de Magic Mike's Last Dance? 5 de 8 Ver Todo Enrique Guzmán Enrique Guzman Credit: Medios y Media/Getty Images El rockero empedernido —y padre de Alejandra Guzmán— presentó la edición remasterizada de su disco clásico Yo Soy en un lujoso hotel de Ciudad de México. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Leonardi DiCaprio Leonardo DiCaprio Credit: Backgrid/The Grosby Group De vuelta en Los Ángeles captamos al ganador al Oscar en la fiesta de lanzamiento del nuevo disco de Ebony Riley. 7 de 8 Ver Todo Marco Antonio Regil marco antonio regil Credit: Medios y Media/Getty Images El conductor presentó su nuevo proyecto televisivo titulado Escape perfecto, en Ciudad de México. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

