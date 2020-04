Kylie Jenner sin máscara y descalza ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Al natural Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain El lente del paparazzi captó a la estrella de telerrealidad Kylie Jenner en Los Ángeles descalza y sin gota de maquillaje. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La consentida de papá Image zoom Canelo está enamorado de su hija. Como muestra, esta tierna fotografía que el boxeador compartió en sus redes sociales. “Enamorada de su papi”. 2 de 9 Applications Ver Todo Tres generaciones Image zoom Kim Kardashian junto a sus “chicas favoritas”: su mamá y su abuela. ¡Qué hermosas! 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Precauciones necesarias Image zoom La cantante Rosalía portando una máscara y lista para ir al supermercado. 4 de 9 Applications Ver Todo Dando gracias Image zoom "Me pinté este arcoíris en la cara porque es un símbolo de unidad y esperanza. Gracias a todos los trabajadores de la salud por su valentía y tenacidad”, Salma Hayek. 5 de 9 Applications Ver Todo Feliz cumpleaños Image zoom Con motivo de su cumpleaños número 15, Erik Rubín felicitó a su hija Mía con un emotivo mensaje. “Mi princesa, lo más importante para mi es siempre verte feliz y realizada. Hoy es un día muy especial. Te estás transformando de niña a mujer. Eres un ser maravilloso que genera luz y nos ilumina a todos. Una persona especial que tiene el don de contagiar su alegría por vivir”. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Reflexión Image zoom "En calma. Tiempos de mirar para adentro”, Fey. 7 de 9 Applications Ver Todo Aportando su granito de arena Image zoom eva longoria/ig Con motivo del Día Internacional de la Tierra, Eva Longoria y su hijo Santi plantaron alguna hierbas en el jardín de su hogar. “Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que la Madre Tierra nos da”. 8 de 9 Applications Ver Todo Momentos únicos Image zoom El futbolista James Rodríguez compartió esta tierna foto junto a su bebé. “Por más momentos así hijo”. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

