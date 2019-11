Kylie Jenner es una sexy sirenita y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Splash News/The Grosby Group Además: Maluma es el Fantasma de la Opera; Diego Boneta se apodera de Nueva York; Penélope Cruz captada en público con sus hijos; Selena Gómez se despide de Nueva York ¡Míralos! Empezar galería ¡Candente Noche de Brujas! Image zoom Splash News/The Grosby Group Kylie Jenner subió la temperatura en este Halloween al acudir a una fiesta en Beverly Hills con este sexy disfraz de sirenita ¡Ay! Advertisement Advertisement Misterioso Image zoom Nancy Rivera/Bauer-Griffin/GC Images Maluma fue uno de los invitados estrella de la famosa fiesta anual de Halloween de Heidi Klum en Nueva York y ¡se disfrazó de El Fantasma de la Ópera! ¿les gusta? ¡Terrorífica! Image zoom Por cierto que la anfitriona del fiestón sorprendió una vez más con un creativo disfraz, esta vez de alien-humanoide. Advertisement Tierno Image zoom Backgrid/The Grosby Group Bradley Cooper volvió a aparece por las calles de Nueva York con su hijita Lea a quien acompañó a pedir caramelos en Día de Brujas vestidos como Mrs. Doubtfire ¡Adorables! Adiós, Osito Image zoom Robert Kamau/GC Images Luego de un ajetrado paso por la Gran Manzana Selena Gómez se despidió de Nueva York dándole un fuerte abrazo a esta chica que la acompañó vestida de Winnie Puh al aeropuerto. Relajados Image zoom 06/Lagencia Grosby La que rara vez se deja fotografiar con sus hijos es Penélope Cruz quien fue captada los adorables Luna (centro) y Leo, de 6 y 8 años -respectivamente- en Madrid. Advertisement Advertisement Advertisement Newyorker Image zoom Raymond Hall/GC Images Diego Boneta acaparó miradas a su paso por las calles de Nueva York donde promueve su nueva cinta Terminator: Dark Fate. Trabajadora Image zoom Por su parte la colombiana Natalia Reyes se fue al show de Jimmy Kimmel en Los Ángeles para hacer su parte y promover la cinta de Terminator donde alterna con Boneta y el resto del estelar elenco. Latino Image zoom BG017/Bauer-Griffin/GC Images Por cierto que el show del popular comediante tuvo mucho sabor latino porque ahí también estuvo de visita el español Antonio Banderas. Advertisement Advertisement Advertisement Divo Image zoom David Carbajo/Getty Images Y en Sevilla, España, nos topamos con el Divo de Linares, Raphael, celebrando su triunfo en los Radioole Awards. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Kylie Jenner es una sexy sirenita y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.