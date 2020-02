Kylie Jenner revela que viajaba con frecuencia en el helicóptero de Kobe Bryant Kylie Jenner reveló por medio de sus redes sociales que ella viajó con frecuencia en el helicóptero de Kobe Bryant que se derrumbó este fin de semana causando su muerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kylie Jenner, la hermana de Kim Kardashian y empresaria de moda, acaba de hacer una escalofriante confesión: que ella viajó con frecuencia en el helicóptero privado de Kobe Bryant que se accidentó este fin de semana en Calabasas, Calfornia, y que le costó la vida al exjugador de la NBA, a su hija GIanna de 13 años y a siete personas más. “Descansen en paz…y plegarias para estas familias”, exclamó este lunes la empresaria y madre de 22 años por medio de su Instagram Stories. “Aún no puedo creerme esto. Ese era el helicóptero en el que solía volar de vez en cuando con ese piloto, Ara [Zobayan]. Él era un hombre tan amable. Apéguense a sus seres queridos”. Zobayan, de 50 años, fue una de las víctimas del accidente aéreo ocurrido cuando el exjugador estrella de los LA Lakers viajaba a un juego de su Mamba Academy junto con su querida hija Gigi y otros seis acompañantes. Image zoom Otra foto compartida por Jenner para rendir tributo a Bryant y a su hija Gianna: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Tanto la Federal Aviation Administration como la National Transportation Safety Board investigan el accidente y las circunstancias que lo rodearon. Hasta el momento ha trascendido que el helicóptero de Bryant, de 41 años, voló con un permiso especial, a pesar de las condiciones climáticas reinantes en Los Ángeles la mañana del fatídico accidente, según informa The New York Times. Así mismo testigos han contado a múltiples fuentes que se dieron cuenta cómo la aeronave volaba muy “bajo” sobre el barrio. Por su parte, el Dialy Mail informaba que el helicóptero sobrevoló durante “15 minutos” la zona donde cayó la aeronave, al parecer esperando permiso para aterrizar. A Bryant y a su hija Gigi le sobreviven su esposa y madre Vanessa Bryant, de 37 años, y sus hijas Natalia, de 17, Bianka, de 3 y Capri, de siete meses de nacida, así como los padres del basquetbolista; Sharia y Shaya. Advertisement

Close Share options

Close View image Kylie Jenner revela que viajaba con frecuencia en el helicóptero de Kobe Bryant

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.