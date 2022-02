Kylie Jenner revela el nombre de su bebé, ¡no se llama como su papá! La empresaria y estrella de telerrealidad Kylie Jenner agregó a su recién nacido a la lista de nombres poco comunes de los hijos de famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La espera terminó. Luego de una semana de mantener en suspenso al mundo entero, Kylie Jenner finalmente reveló el nombre de su segundo hijo y no, ¡no se llama como su papá! A través de sus redes sociales, la empresaria y estrella de telerrealidad puso punto final a los rumores y especulaciones que apuntaban a que su segundo hijo se llamaría como su padre, el rapero Travis Scott. Con un simple mensaje acompañado de un corazón blanco, la hermana menor del clan Kardashian reveló el singular nombre del hermanito de Stormi Webster. "Wolf Webster", escribió en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kylie Jenner and Wolf Webster name reveal Kylie Jenner and Wolf Webster | Credit: Kylie Jenner/Instagram El nombre, que se traduce a "lobo" en español, se suma a la lista de nombres inusuales de los hijos de famosos, incluidos el de su hermana, Stormi, que significa tormenta, y sus primos Dream (sueño), True (verdad), North (norte), Saint (santo), Chicago y Psalm (salmo). La semana pasada, la magnate del maquillaje dio a conocer que había dado a luz el 2 de febrero colgando una imagen de la mano del pequeño. Y aunque hasta ese momento se desconocía el sexo del bebé, un corazón azul acompañando la fecha de nacimiento, confirmó que se trataba de un varón. La joven de 24 años confirmó su embarazo en agosto del año pasado, alrededor de tres meses después de haber reconciliado la relación con el rapero. Sin embargo, de acuerdo a una entrevista otorgada a la revista W Magazine, los padres de Stormi y Wolf, no son una pareja oficialmente, sino una "familia moderna", según sus declaraciones. Kylie Jenner and Travis Scott Kylie Jenner and Travis Scott | Credit: Kylie Jenner/Instagram El pequeño Wolf, llegó al mundo un día después del cumpleaños número 4 de su hermana, convirtiéndose en el mejor regalo para la primogénita. "[Kylie] había deseado darle un hermanito a Stormi por un buen tiempo. Ama ser mamá", comentó una fuente cercana a People, tras revelarse el embarazo. "Kylie está convencida de que Stormi será la mejor hermana mayor".

