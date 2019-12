Kylie Jenner promueve el nuevo disco de su ex Travis Scott: ¿revivió su amor? La joven multimillonaria está promocionando el nuevo trabajo de su ex, lo que ha hecho saltar los rumores de una reconciliación. ¿Será? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Puede que ya no sean pareja, pero al parecer la relación entre Kylie Jennery su ex Travis Scott atraviesa un buen momento. No solo por el bien de su pequeña, Stormi Webster, sino también porque la socialité parece ser fanática del rapero. Así lo dejó entrever al promocionar el nuevo material discográfico de su ex. Jenner compartió la portada del nuevo disco del cantante en sus redes sociales, con un mensaje que ha llamado la atención. “El papá de Stormi”, escribió junto a la imagen colgada este viernes. Su canción favorita en el disco parece ser la que se estrenó la madrugada del viernes, ya que en un vídeo en sus redes sociales, la multimillonaria aparece escuchando el quinto tema titulado “Out West”. Los dos han mantenido una relación amigable tras su ruptura en octubre después, según People. Incluso la empresaria y magnate del maquillaje viajó a Houston en noviembre para estar al lado del rapero durante su festival musical Astroworld. “Era importante para ella apoyar el festival de Travis. Ellos aún son muy cercanos y pasan tiempo juntos con Stormi”, aseguró una fuente a la revista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Travis celebró el día de acción de gracias con la famosa familia de la empresa. “Kylie y Travis están bien”, dijo la fuente en su momento. “No han regresado oficialmente, pero puedes ver que aún se aman”. Por su parte, la hermana mayor de la joven mamá, Kim Kardashian, aseguró que su Kylie y Travis son en realidad muy buenos amigos. “Desconozco el estatus [de su relación] si están juntos o no. No creo que lo estén [en pareja]”, dijo durante el programa The Ellen DeGeneres Show. Advertisement

