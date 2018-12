¿Se comprometió Kylie Jenner con Travis Scott?

Los millones de seguidores de Kylie Jenner saben que a través de sus redes sociales la empresaria ha compartido algunos de los momentos más especiales de su vida personal. Por esta razón, una de las más recientes publicaciones de la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians ha despertado un frenesí total entre los fanáticos de la joven de 21 años.

En su popular cuenta de Instagram, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner compartió una fotografía junto al padre de su hija y añadió un detalle a la imagen que no ha pasado inadvertido para nadie: un emoji de un anillo de compromiso. ¿Será esta la revelación de que su media naranja hizo la gran pregunta?

Por supuesto, los rumores de futuros planes de boda no son ajenos a los tortolitos. Hace algunos meses, Kylie y Travis fueron pillados realizando una visita a una reconocida joyería en la ciudad de Calabasas y algunos reportes afirmaron que la parejita posiblemente andaba en la búsqueda de un anillo de compromiso.

Kylie Jenner y Travis Scott Kylie Jenner/Instagram

Según lo reveló una fuente cercana de la pareja a E!, la idea de contraer matrimonio ha estado rondando la cabeza de los padres de la pequeña Stormi Webster. “Kylie y Travis han hablado sobre casarse. Ella le ha revelado a él qué tipo de anillo quiere. Definitivamente será de lo mejor … Ahora no están comprometidos, pero es algo que han hablado, es solo cuestión de tiempo”, aseguró la fuente el pasado verano.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La empresaria del mundo cosmético y el reconocido rapero se han transformado en una de las parejas idílicas del mundo del entretenimiento. A pesar de que tras el nacimiento de su primera hija los dos fueron blancos de reportes que aseguraban estar pasando por un mal momento, no hay duda de que la llegada de Stormi ha demostrado de que su relación va viento en popa.