Kylie Jenner olvida a Travis Scott en los brazos del exnovio de Jennifer López La joven empresaria y el cantante Drake podrían estar viviendo un dulce momento según informa la revista PEOPLE. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dice el refranero que un clavo saca a otro clavo. No sabemos si es del todo cierto, pero la verdad es que ayuda. Tras la separación de Travis Scott y Kylie Jenner por supuestas infidelidades del cantante, la empresaria podría haber recuperado la ilusión en esto del amor gracias a otro músico. ¿Quién es el afortunado? Pues se trata de Drake, el hombre que también se ganó el corazoncito de Jennifer López antes de que conociese a su ‘macho bello’, Alex Rodríguez. Según apunta la revista PEOPLE, una fuente cercana ha revelado “que han pasado tiempo juntos últimamente”. “Son amigos desde hace tiempo y además él es muy cercano a la familia”, prosigue el mismo informador. Otra persona allegada ha confesado a la misma revista que ambos están unidos “románticamente”, es decir, que hay flechazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los rumores comenzaron cuando Kylie asistió hace unos días a la espectacular fiesta de cumpleaños de Drake, en la que celebraba en Los Ángeles sus 33 primaveras, once más que su dícese nueva novia. No fue la única fiesta del artista en la que la millonaria se dejó ver. Con la llegada de Halloween, Drake organizó un evento en toda regla y allí estaba Kylie, cuyos allegados aseguraron a la publicación hermana que estuvo hasta “súper tarde”. Ahora es una mujer soltera y sin compromiso, así que es libre de ir y venir cuando y donde quiera. Parece que Cupido ha vuelto a hacer de las suyas. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Kylie Jenner olvida a Travis Scott en los brazos del exnovio de Jennifer López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.