Kylie Jenner muestra el rostro de su bebé y revela al fin cómo se llama Tras casi un año de espera, Kylie Jenner por fin presenta a su segundo bebé, se trata de un niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de febrero de 2022, Kylie Jenner dio a conocer que se había sido nuevamente madre, pero no reveló el sexo ni el nombre del bebé. Ahora, a casi un año de este suceso, la menor de la familia Kardashian-Jenner muestra el rostro de su hijito y revela que se llama Aire. Para ello, mostró varias imágenes donde se ve al pequeño solo o acompañado de su famosa madre en diversos momentos familiares. "Aire", fue la palabra que utilizó para acompañar dichas fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar ante la presentación del nene de la influencer y el conociendo de su nombre, empezando por su familia. "Te amo Aire Webster", escribió la abuela Kris Jenner. "¡¡¡El rey!!! ¡¡¡Tú rey!!!", mencionó por su parte Khloe Kardashian. "Él es hermoso. Aire y Storm iconos"; "Awwww. Amo su hermosa carita"; "Aire, un ángel bebé"; "Esto literalmente se siente como información clasificada"; "¡Qué semental ¡Es totalmente tu gemelo Kylie! Me encanta ver a Aire balanceándose con Posh Peanut"; "Ustedes hacen los bebés más lindos"; "Aire bebé, te pareces a tu mamá"; "Oh mi Dios ¡¡él es adorable!! Estás bendecida con dos hermosos bebés", y "Está guapísimo, felicidades", fueron otros comentarios. Kylie Jenner Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Baby2Baby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo también quienes hicieron referencia al nombre, debido a que el el reality de la familia se rumoraba que usarían Wolf como un nombre sustituto. "No puedo esperar a que venga Trueno"; "Ya nada más te falta la lluvia, la nube, el trueno porque ya está la tormenta y el aire"; "Su nombre complementa el nombre de Stormi ¡Me encanta! Tormenta y Aire"; "¿Y para cuándo Fuego y Agua ?", y "Jajaja, me parece muy buen nombre, la verdad", agregaron. Kylie Jenner y Aire Credit: Kylie Jenner Instagram Kylie Jenner se muestra muy orgullosa de Aire, tal como lo demostró en las instantáneas que hizo públicas y han causado revuelo.

