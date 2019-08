Kylie Jenner, Miley Cyrus y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Miley Cyrus y Kaitlyn Carter regresan a California tras escándalo por ruptura con Liam Hemsworth; Cardi B con tremenda minifalda; Maite Perroni Cambia a Sebastián Zurita por su teléfono y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Mini-me Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La adorable Stormi Webster aparece apacible y vestida con un trjecito a juego con el que llevaba su mamá, Kylie Jenner, durante un paseo por las aguas de Portofino donde el clan Kardashian ha celebrado el cumpleaños 22 de la joven multimillonaria. Advertisement Advertisement ¡Ábranse 'perras'! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Cardi B se abre paso por West Hollywood con un espectacular look de mini y escotada blusa a solo días de que se estrene su película Hustlers, al lado de Jennifer López y Julia Stiles. En el ojo del huracán Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Miley Cyrus y Kaitlynn Carter fueron captadas juntas por primera vez en Los Ángeles luego de ser captadas besándose apasionadamente y precipitar la ruptura de la cantante pop y su marido, Liam Hemsworth. Advertisement ¡yoohooo! Image zoom Mezcalent Maite Perroni parece olvidarse por completo de su compañero Sebastián Zurita durante una presentación de la comedia El juego de las llaves que ambos protagonizan para Netflix ¿Quién podría ignorar a este bombón?? ¿Y esa carita? Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Shiloh Jolie-Pitt, la hija biológica mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie muestra su parecido cada vez mayor a su famoso padre al salir de un supermercado en Los Ángeles. ¡Hola raza! Image zoom Victor Chavez/Getty Images La colombiana Karol G derrocha sex appeal durante su concierto privado en una presentación de cosméticos que tuvo lugar anoche en Ciudad de México. Advertisement Advertisement Advertisement Muy distinta Image zoom Eyepix/NurPhoto via Getty Images Ahí se presentó la colección de maquillaje ‘Pretty Different’ de la marca Urban Decay y de pasadita pudimos ver a una otra doña sumamente especial: la modelo brasileña Natalia Súbtil. ¡Mucho amor! Image zoom Manny Hernandez/Getty Images Shalim Ortiz posa frente al mural de la exhibición Mucho, Mucho Amor: 50 Years of Walter Mercado, que celebra la vida y obra del célebre astrólogo puertorriqueño y que por estos días se presenta en History Museum de Miami. ¡Al banquillo! Image zoom John Parra/Getty Images Como para no cansarse, el cantante Arcángel posa una pierna en un banquito mientras presentaba su nuevo tema “Te esperaré” en Miami. Advertisement Advertisement Advertisement Cabecita loca Image zoom Gilbert Carrasquillo/GC Images Recién estrenado el video donde baila a ritmo de Pitbull, John Travolta se dio una vuelta por el show Goos Morning (ABC) para hablar de su nueva película The Fanatic. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

