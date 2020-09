Kylie Jenner critica Snapchat y la compañía cae en la bolsa de valores Kylie Jenner critica a Sanpchat y la compañía se desploma en la bosla Por Redacción People en Español Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Impresionante lo que puede hacer un tuit, aunque ustedes no lo crean, Kylie Jenner se quejó en sus redes sociales de la aplicación de Snapchat y como por arte de magia las acciones de la empresa Snap, propietaria de la aplicación Snapchat cayeron bruscamente en la Bolsa. “¿Hay alguien más que ya no abra Snapchat? ¿O solo soy yo?… ugh, esto es tan triste”, escribió la empresaria. “Aunque todavía te quiero, snap… mi primer amor”. El mensaje de Jenner se da en medio de una tempestad de críticas en contra de la aplicación que tiene 187 millones de usuarios, justo el año pasado la empresa registró pérdidas por valor de 350 millones de dólares. Este mes se hizo un rediseño para tratar de ganar seguidores, sin embargo, la aplicación no ha gustado a los usuarios. De hecho, muchos de ellos han firmado una petición en la web Change.org para que la red social restablezca el diseño original y cancele la actualización que lanzó a principios de febrero. Hasta el momento, más de Más de 4.000 personas han retuiteado su mensaje de Jenner, quien ocultó durante meses su embarazo fruto de su relación con Travis Scott. Fue a través de su Instagram que la hermanita de Kim Kardashian dio a conocer que había dado a luz a una nena a la que llamó Stormi Webster.

