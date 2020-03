Las lujosas vacaciones de Kylie Jenner en las Bahamas en una mansión de $10,000 la noche By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Air BnB/Frazer Harrison/Getty Images La magnate del maquillaje Kylie Jenner se fue de vacaciones con unas amigas, su hermana Kendall Jenner y su hija Stormi a una despampanante casa en las Bahamas. ¡Mira qué lujo! Empezar galería La lujosa villa Image zoom Air Bnb La villa donde se alojó Kylie Jenner cuenta con seis habitaciones y diez baños. De acuerdo a Airbnb, se alquila por el módico precio de $10,000 la noche. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La casa de huéspedes Image zoom Air Bnb Como si el edificio principal no fuera suficiente, también viene con una casa de huéspedes. 2 de 10 Applications Ver Todo La piscina Image zoom Air Bnb La increíble piscina casi da ganas de olvidarte de la playa. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Relax Image zoom Air Bnb No hay problema que no se pueda olvidar en este rincón paradisíaco. 4 de 10 Applications Ver Todo El comedor Image zoom Air Bnb La casa cuenta con muchas áreas para comer. En esta puedes disfrutar de comidas al aire libre co el mar de fondo. 5 de 10 Applications Ver Todo La cocina Image zoom Air Bnb Un lugar perfecto para preparar platos con sabor tropical. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los dormitorios Image zoom Air Bnb La casa principal cuenta con cinco habitaciones. 7 de 10 Applications Ver Todo Los baños Image zoom Air Bnb Este es uno de los diez baños. 8 de 10 Applications Ver Todo Para Stormi Image zoom Air Bnb Esta habitación debe haber sido el perfecto lugar para que Stormi juegue. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Mucho espacio Image zoom Air Bnb Este es uno de los muchos ambientes que la villa ofrece. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

