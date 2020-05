Kylie Jenner publica la foto de su licencia de conducir y ¡wow, tienes que verla! La menor del clan Kardashian está dando mucho de que hablar luego de que ella compartiera la foto en sus redes. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La multimillonaria empresaria Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar cómo luce en la foto de su licencia de conducir del estado de California. La más chica del clan Kardashian-Jenner, de 22 años, compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram la noche del martes —acompañada con un ícono de un carro— y así provocó un sinnúmero de comentarios sobre cómo es una de las pocas afortunadas en salir “perfecta” en este tipo de foto. La imagen tiene más de 7 millones de ‘Me gusta’ y 44,000 comentarios de sus seguidores. "La foto de la licencia de Kylie Jenner grita '¡la vida es injusta! por algunas razones'", “Esto no es justo ¿cómo?”, “Tu foto de la licencia es wow”, fueron algunos de los comentarios dejados por los usuarios de Instagram y Twitter. Además de los comentarios en los que se reconoce la belleza de la empresaria, hay otros en los cuales algunos usuarios se burlaron de las fotos de sus propias licencias de conducir. Otros más comentaron que Jenner había usado trucos de iluminación para verse mejor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenner no es ajena a este tipo de va y vienes. Recientemente fue blanco de críticas luego de haber publicado una fotografía suya en traje de baño donde se le notan estrías en el pecho. También ha sido duramente criticada en el pasado por el tamaño de sus labios. Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain La menor de las Kardashians no se acompleja de lucir al natural —incluso sin una gota de maquillaje o hasta descalza, como fue captada en una fotografía tomada en Los Angeles en abril.

