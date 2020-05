¡Escándalo! Retiran a Kylie Jenner el título de multimillonaria y la acusan de engaño: así respondió La más joven del clan Kardashian no se quedó callada antes las acusaciones y explotó en las redes sociales. ¡Esto fue lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La empresaria Kylie Jenner ha sido despojada de su título de ser la multimillonaria más joven y acusada por la revista Forbes de falsificar declaraciones de impuestos para lucir un mayor patrimonio neto. La publicación asegura que "el negocio de Kylie es significativamente más pequeño y menos rentable” que lo que la familia ha hecho creer, incluso con la millonaria venta de su línea de maquillaje Kylie Cosmetics. “En base a esta nueva información, más el impacto de la COVID-19 en las acciones de belleza y el gasto de los consumidores, Forbes ahora piensa que Kylie Jenner, incluso después de embolsarse unos $340 millones después de impuestos por la venta, no es multimillonaria”, indica la revista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven de 22 años cuestionó en redes la credibilidad de la revista y afirmó que tiene “como 100 cosas más importantes” de que hablar que de cuánto dinero tiene. “¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación ... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas. Nunca solicité ningún título ni intenté entrar allí NUNCA. Punto”, escribió. La publicación indica que analizó seis meses de informaciones financieras de Coty, la empresa que cotiza en bolsa y que adquirió el 51 por ciento del negocio de Jenner en noviembre pasado. En su artículo señalaron varias discrepancias contables: Jenner afirmó que la popular línea de maquillaje ganó $360 millones en 2018 cuando esa cifra en realidad –según Coty– ronda los $125 millones. El año pasado, la revista de negocios nombró a Jenner, entonces de 21 años, la multimillonaria más joven después de que vendiera el 51 por ciento de su compañía Kylie Cosmetics por $600 millones, lo que catapultaba el valor total de la empresa a $1,200 millones.

