Kylie Jenner enloquece a sus fanáticos con su nuevo y alternativo look ¡míralo aquí! Kylie Jenner lo logra de nuevo y sorprende a todos con una imagen que se ha convertido en motivo de expectación para propios y extraños. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie siempre sorprende. Ahora, está causando furor al mostrar su nuevo look con el cabello ¡color verde! La joven muestra una imagen muy navideña y utiliza este estilo para promocionar el lanzamiento de su colección de cosméticos alusiva a esta importante temporada. “Kylie robó la Navidad”, escribe Jenner para acompañar la imagen. “La colección Grinch x Kylie se lanza este jueves 11.19. Justo a tiempo para las fiestas”. RELACIONADO: Kylie Jenner tiene una doble latina; te la presentamos ¡son idénticas! Image zoom Credit: kylie jenner instagram Los cibernautas de inmediato reaccionaron ante esta imagen tan peculiar de la empresaria y la llenaron de diversos mensajes halagadores como “linda, “hermosa”, “maravillosa”, “impresionante”. Así como, cientos de “te amo mucho”. También hubo quienes prefirieron dedicarle textos más largos. “Se sabe que el Grinch Kylie tiene una sorpresa para Navidad, al Sr. Grinch no le gustaría eso porque odia las sorpresas. Aunque esta sorpresa sí la permitiría porque le dejará ganancias en los bolsillos (es una broma). Esta será una Navidad muy Grinch. Y Kylie luciendo impresionante”, expresó un fanático. Image zoom Credit: 2020 Mega/The Grosby Group “Buscando a una mujer bonita para mí”, mencionó un seguidor. “Amo a la Grinch y amo la Navidad”, comentó un internauta. “Que me robe a mí, en vez de robar la Navidad”, dijo un usuario. “Te ves magnífica usando cualquier cosa”, agregó una persona. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡¡No puedo esperar para comprarlo !! ¡¡Lo amo tanto!! Y te ves impresionante”, advirtió alguien más. “Kylie planea robar la Navidad de este año con la colección Grinch. Prepárate”, agregó un internauta. Solo unos minutos bastaron para que Kylie Jenner causara gran expectación. Habrá que esperar a las otras sorpresas que esta joven traiga para estas fiestas navideñas. Mientras tanto, sigue sumando likes y en menos de una hora ya había sumado más de dos millones.

