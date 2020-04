Kylie Jenner enciende las redes con su twerking en un diminuto bikini ¿Así o más sexy? Mira el sensual video de Kylie Jenner y su mejor amiga del que todos hablan. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Kylie Jenner consiguió revolucionar las redes sociales con un video cargado de sensualidad en el que muestra su habilidad para el twerking en un sexy bikini. En el video colgado primero en la cuenta de TikTok de su mejor amiga Anastasia Karanikolaou, se ve a ambas en un balcón tomando el sol y bailando la exitosa canción "Savage" de Megan Thee Stallion, que ha inspirado millones de videos virales. "No puedo convencerme de que no sucedió", fue el mensaje que acompañó el video de Karanikolau en la plataforma social con imágenes de los dos mejores amigas pasando la cuarentena en casa, tomando el sol y bronceándose. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras de las celebridades que se han unido al reto viral son Jessica Alba, Hailey Bieber, Justin Bieber y Courteney Cox. No es la primera vez que ambas modelos comparten imágenes cargadas de sexualidad, en octubre del año pasado se vistieron de conejitas de Playboy para una fiesta de Halloween en Los Ángeles. La amistad de Jenner y Stassiebaby, como se conoce en las redes sociales, se remonta a unos diez años atrás. “Has sido la más consistente y leal amiga en mi vida y siento que sin ella no sería la persona que soy hoy", dijo Jenner sobre su amiga de raíces griegas en una entrevista con Teen Vogue. Las dos comparten constantemente fotos juntas desus viajes, aventuras y sensuales atuendos, que en varias ocasiones coordinan para parecer hermanas gemelas. Advertisement

