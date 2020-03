Kylie Jenner contesta a quienes critican los dedos de sus pies y revela el porqué de su deformidad Después de la lluvia de críticas y comentarios feos sobre esta parte de su cuerpo, la feliz mamá ha explicado todo. No se puede ser perfecto en todo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Paso que da, paso que es analizado con lupa microscópica, y nunca mejor dicho. En esta ocasión más que un paso ha sido un video de su pie que no ha gustado mucho a sus seguidores en redes. Divertida y juguetona compartía unas imágenes de esta parte de su cuerpo no tan favorecida y le llovieron las críticas. Lejos de quedarse callada, Kylie Jenner ha respondido a sus detractores y les ha puesto un puntito en la boca. Es cierto, no es su parte más bonita pero hay razones para que sus deditos se vean así. “Me rompí el dedo del medio en la escuela y poco puedes hacer con un dedo roto, así que se tuvo que curar como yo quise que se curara”, ha revelado en sus historias de Instagram. Image zoom “Cuando flexiono así hacia arriba, este señorito se sale de lugar”, explica mientras hace el movimiento para que todos lo vean. “Este video es bien raro”, prosigue después de dar la explicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pues tiene razón, es un poco surrealista, pero de alguna manera queda explicado por qué los dedos de su pie no terminan de estar lo colocaditos que uno esperaría. Y para compensar, Kylie compartió unas fotografías en bikini que dejan claro que hay otras partes de su anatomía que son de matrícula de honor. Las imágenes corresponden a unas vacaciones recientes de ella con su hermana Kendall Jenner. Unas fotos de lo más traviesas en bikini y disfrutando del paraíso que les rodea y que nos hicieron olvidar de un plomazo el asunto de los pies. Solo Kylie. Advertisement

