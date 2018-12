Kylie Jenner recibe lluvia de críticas en las redes por su “estrafalaria” decoración navideña

Kylie Jenner quiere que la primera Navidad de su hijita Stormi Webster sea inolvidable y de esto no cabe duda alguna luego de que a través de sus populares redes sociales presumiera de la impresionante decoración que tiene su mansión.

“Oro es el tema para este año”, escribió la joven y multimillonaria empresaria acompañando un video del impresionante árbol que adorna su hogar y del cual es protagonista el color dorado. Tras la publicación del video en Instagram, miles de seguidores han compartido sus opiniones a la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians.

“¡El árbol es absolutamente magnífico! Me encanta el brillo dorado. ¡Apuesto a que luce fantástico en la noche! Felices fiestas”, comentó una seguidora. “La primera Navidad de Stormi será perfecta”, añadió otro de los comentarios que festejaron la decoración elegida por la mamá primeriza.

A pesar de las buenas vibras de parte de algunos de sus fans, Kylie también recibió una lluvia de críticas de aquellos que no creen que la elección haya sido la indicada. “Es demasiado reluciente y un poco estrafalario. El árbol del año pasado era más hermoso”, aseguró una persona. “Por lo general me gusta su decoración de Navidad, pero esto simplemente luce como una versión gigante de algo que encuentras en el Dollar Tree”, escribió alguien más.

Los comentarios negativos llegaron hasta a cuestionar la forma en que Jenner gasta su dinero. “Imagínate cuántas familias podrían ser alimentadas con el dinero usado para comprar esta materialista decoración de Navidad”, expresó otra usuaria evidentemente molesta.

Por supuesto, además de los mensajes de apoyo y crítica también estuvieron aquellos que decidieron tomar con humor la situación. “Igualito al árbol de mi casa”, bromeó un simpático seguidor, mientras que otro más dijo, “ese árbol vale más que yo”.