¡Kylie Jenner sacar a pasear su 'bolsito' de $150,000!

Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Así, casual, captamos a la influencer en Los Ángeles. Pero ojo al detalle ¡su bolso cuesta más que una casa! Además: Iggy Azalea presume sus curvas peligrosas y Ricky Martin se contonea en Ciudad de México, ¡míralos!

Sencillita Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Kylie Jenner se dejó ver los Los Ángeles en leggings y tenis, así casual. ¡Eso sí, luciendo. un bolso Hermés de 150,000!

¿Eres tú, Kim Kardashian? Iggy Azalea Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group ¡No! Es la rapera australiana Iggy Azalea que presumió en Beverly Hills sus curvas peligrosas, ¡oh!

A la moda Antonella Roccuzzo Esposa de Lionel Messi desfile semana de la moda Paris Credit: Best Image/The Grosby Group En París nos topamos con Antonella Roccuzzo, la esposa del astro del fútbol Leo Messi, que fue una de las invitadas de honor del desfile de Louis Vuitton de la Semana de la Moda.

¡Viva México! Ricky Martin - Movimiento Tour Live in Mexico City Credit: Getty Images En Ciudad de México captamos a Ricky Martin encendiendo el escenario con sus pasitos de baile en su gira internacional Movimiento Tour Live.

¡Entrega a domicilio! Renée Zellweger Credit: Mega/The Grosby Group La ganadora al Oscar, Renée Zellweger, apareció casi irreconocible por las calles de Nueva York y con las manos llenitas. ¿Para quién será tanto café?

Arriba las mujeres Sherrilyn Ifill, Dolores Huerta y Michaela Jaé Rodriguez TIME Women Of The Year Credit: Getty Images Michaela Jaé Rodríguez (izq.), una de nuestras "25 Mujeres más Poderosas" del 2022 apareció junto a otra de nuestras poderosas de años pasados, la activista Dolores Huerta, y de Sherrilyn Ifill — abogada y directora del Fondo de Defensa Legal de la NAACP— en el homenaje a la Mujer del Año de la revista TIME en Nueva York

Flores y más flores Camila Cabello Credit: Backgrid/The Grosby Group Camila Cabello apareció muy sonriente en Brentwood, California, en el almuerzo que se realizó en honor al Día Internacional de la Mujer ¡y en donde por lo visto todas se llevaron un goodie bag!

