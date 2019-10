Kylie Jenner criticada por presumir su carro de $3 millones: “Hay gente que se muere de hambre" Tras enfrentar una lluvia de críticas Kylie Jenner borra de sus redes un video donde presumía de su nuevo 'carrito': un Bugatti de $3 millones. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La alucinante fortuna de Kylie Jenner ya no sorprende a nadie: a sus 22 años, la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) es una de las jovenes menores de 30 años más ricas del mundo. Por eso los posts de sus fabulosas mansiones, su colección de bolsos y los lujos que le brinda a su hijita Stormi Webster son casi casi que el pan de cada día. Sin embargo, un video que ella colgó hace dos días ha creado una respuesta tan virulenta entre algunos fans que a la doña no le quedó más remedio que borrar el video de sus redes. En el clip la hermanita de Kim Kardashian muestra de cabo a rabo su carrazo Bugatti blanco que tiene un costo de aproximadamente $3 millones, según señalan múltiples fuentes. El clip no muestra más que el reflejo de Kylie -luciendo ropa blanca- pero vemos su mano que abre el auto para mostrar sus interiores color de cuero color calabaza y un volante sofisticado con detalles cromados y piel del mismo color. “¡Ay! ¡Viva! Kylie tiene un nuevo carro. Mientras, la gente está batallando para poder sobrevivir y alimentarse. Me da gusto por ella pero diablos ¿cuánto es suficiente?” preguntó un airado fan. “¿Cómo es que esta gente pueda seguir comprando carros cuando allá afuera hay un montón de gente que no tiene ni para comer?” preguntó alguien más. Y así la pila de comentarios que se acumularon al costado del post. El video causó aún más rechazo porque un par de días antes Kylie también había presumido su otro ‘carrito’: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es lógico pensar que siendo una mujer tan rica Kylie busque lo mejor de lo mejor. Como ha dejado claro, especialmente desde su maternidad, donde nos ha sorprendido paseando a su bebé en un chochecito de bebé de la marca Fendi de unos $12,500, y otras excentricidades. Aún así, esta vez parece ser que los fans tuvieron suficiente con los carros de lujo de la doña. ¿Será que le pone el freno a sus posts? LOL. Advertisement EDIT POST

