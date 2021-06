Kylie Jenner confiesa que se aumentó los labios por que no se sentía "digna de besar" La magnate de la belleza se confiesa durante la última reunión de las hermanas más famosas de la televisión para despedir el popular show de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los labios de Kylie Jenner no están sellados. Luego de crecer frente a las cámaras como una de las protagonistas del mundialmente famoso programa de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians, la joven de 23 años finalmente habló sobre uno de los rasgos faciales que la convirtieron en toda una magnate de la belleza: sus famosos labios. En la última reunión para despedir el fin del programa, Kylie no dejó nada a la imaginación y habló sin tapujos sobre su controversial decisión de agrandarse los labios a muy temprana edad y cómo convirtió una de sus mayores inseguridades en una de las líneas de labiales más exitosas en el mundo del maquillaje. "Creo que mi amor por el maquillaje empezó por mi inseguridad de mis labios", reveló la joven al presentador Andy Cohen. "Tenía labios realmente pequeños, y en realidad nunca lo había pensado hasta que me di mis primeros besos y el chico me dijo, 'Oh Dios, eres tan buena para besar, pero tienes labios tan pequeños', o algo así. Desde ahí, sentí que no era digna de besar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven confesó que el tamaño de sus labios se convirtió en una de sus grandes inseguridades, que la llevaron a aprender todo sobre cómo maquillarlos para hacerlos ver más grandes. "Tuve esta inseguridad porque este chico me dijo algo una vez", comentó, según People. "Luego me obsesioné con el maquillaje porque me marcaba demasiado mis labios y eso me hacía sentir segura". Años más tarde, Kylie dejó sus inseguridades de lado y fundó su ahora famosa compañía Kylie Cosmetics, tras inyectarse fillers para agrandar sus labios.

