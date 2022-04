Kris Jenner acusa a Blac Chyna de haber amenazado de muerte a su hija Kylie La matriarca Kris Jenner habló en el juicio por la demanda de Blac Chyna a su familia sobre las supuestas amenazas que hizo la ex de Rob Kardashian a la más pequeña del clan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El juicio por la demanda de Blac Chyna contra la familia más famosa de la televisión, las Kardashian-Jenner, continúa con graves revelaciones. Ahora fue la matriarca del clan, Kris Jenner, quien salió en defensa de su familia, especialmente de su hija más pequeña Kylie. Durante su paso por el estrado el jueves, Kris aseguró al jurado en la Corte Superior de Los Ángeles que la exbailarina exótica envió amenazas de muerte contra la famosa magnate del maquillaje. La matriarca de 66 años testificó que escuchó a su hija Kylie y su exnovio, el cantante Tyga – quien es el padre del hijo mayor de Chyna – decir que aparentemente había amenazado la vida de la joven de 24 años y que abusaba físicamente del rapero. "Creo que fue lo que Kylie y Tyga me dijeron", comentó Kris sobre su declaración previa al juicio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto al número de amenazas recibidas, la matriarca prefirió que la pregunta fuera dirigida a su hija. Kylie Jenner y Blac Chyna Kylie Jenner y Blac Chyna | Credit: John Shearer/Getty Images; Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy Kris, además, declaró que la familia nunca acudió a la policía para no escalar la situación, ya que le restó importancia a las amenazas debido a que había demasiadas otras cosas pasando entorno a Chyna y su hijo. "Lo mantuvimos internamente entre la familia", dijo. "Había todo tipo de cosas pasando. Había demasiado drama, a lo cual estoy acostumbrada en mi familia". En la demanda que se está dirimiendo estos días en los tribunales californianos, Chyna reclama una sustancial compensación al clan Kardashian por, entre otras cosas, supuestamente sabotear el reality que ella protagonizaba con Rob. La demandante asegura que sufrió "daños significativos" desde que su ex intentó destruirla a través de sus redes sociales en el 2017, compartiendo imágenes donde aparece desnuda y acusándola de infiel y de abusar del alcohol y drogas, según People. En la demanda, Chyna asegura que el escándalo provocado por Rob en las redes, junto a la influencia de la familia Kardashian, llevaron a la cancelación del reality Rob & Chyna, en la cadena E! Entertainemnt, lo que aparentemente resultó en la pérdida de millones de dólares para la exbailarina. Sin embargo, el abogado de las Kardashian aseguró que el programa fue cancelado porque la pareja rompió su compromiso matrimonial en febrero del 2017. Chyna busca una compensación de más de $100 millones. El juicio continuará con los testimonios de Kylie, Kim y Khloé, quienes han estado presente en corte.

