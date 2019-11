La casa en que se quitó la vida Kurt Cobain, el recordado líder de Nirvana, está a la venta By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La casa ubicada en Seattle, Washington, cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños. Se encuentra en una parcela con mucho terreno. Empezar galería Kurt Cobain Image zoom Getty Images Fue el vocalista de la popular banda de rock Nirvana, que alcanzó el éxito a principio de los años noventa. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su familia Image zoom Kevin Mazur/WireImage Estaba casado con la cantante Courtney Love y tenían una hija, Frances, cuando se quitó la vida en 1994. 2 de 10 Applications Ver Todo La mansión Image zoom Michael THURSTON/AFP via Getty Images Fue en esta casa de Seattle, Washington, en la que se encontró el cuerpo sin vida del músico. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Deslumbrante Image zoom Ewing and Clark La casa se ve muy agradable por la noche. Tiene cuatro dormitorios y cuatro baños. 4 de 10 Applications Ver Todo El balcón Image zoom Ewing and Clark Si necesitas aire fresco y vista al al agua, este es un rincón perfecto para ti. 5 de 10 Applications Ver Todo El garaje Image zoom Ewing and Clark No hay necesidad de frustrarse con la búsqueda de estacionamiento para el carro porque la casa viene con parking. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El jardín Image zoom Ewing and Clark La casa cuenta con un hermoso jardín. 7 de 10 Applications Ver Todo Por la noche Image zoom Ewing and Clark Tienes una gran vista de la ciudad. 8 de 10 Applications Ver Todo Mucho espacio Image zoom Ewing and Clark Nunca te quejarás de falta de espacio en esta casa. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

