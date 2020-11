Close

Con peluca y tacones, Kuno Becker se convierte en una mujer en Ánima "Arriesgué mi salud", dijo el actor, quien tuvo que bajar de peso e incluso colocarse yesos en los brazos para lograr su increíble transformación. El actor revela las razones por las que aceptó el reto. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kuno Becker habló sobre su transformación en mujer para su nueva película, Ámina, que se estrenará en los próximos días en la trigésima quinta edición del Festival de Cine de Guadalajara, que tendrá lugar del 20 al 27 de noviembre. El protagonista de la cinta Pánico 5 Bravo dijo que para encarnar a una mujer tuvo que bajar de peso, ponerse un yeso en los brazos y aprender a caminar en tacones. Explicó que su personaje se enamora de una joven, que es lesbiana y que hace hasta lo imposible porque le haga caso. “Les presento el tráiler de la película que habla de lo que estaría dispuestos a hacer, por el amor más grande. Gran trabajo de @laumonti Se estrena el 25 en el Festival de Cine de Guadalajara”, escribió el actor mexicano de 42 años en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo por lo general peso de 75 a 80 kilos y bajé a unos 62 y de repente llegaban mis amigos a mi casa y yo caminando en tacones y a veces con pelucas y mis amigos me decían: ‘Oye ya güey, está bien sal del clóset, no pasa nada'”, bromeó en una entrevista con el periodista Ricardo Escobar para Televisa. Sobre las razones que lo llevaron a aceptar el papel, explicó que fue una especie de catarsis personal debido a que estuvo en una relación que consideró tóxica y en la que tanto él como su pareja sufrieron. El largometraje participará en la competencia por el premio Maguey Illuminatio junto a producciones como, entre otras, Canción de invierno, de Silvana Lázaro (México); El cazador, de Marco Berger (Argentina); y Karnawal, de Juan Pablo Félix (Chile). “Qué gran honor ser parte en competencia oficial. Para este personaje puedo decir que arriesgué mi salud”, escribió Becker en su Twitter.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Con peluca y tacones, Kuno Becker se convierte en una mujer en Ánima

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.