Kuno Becker es criticado por imitar mala acción de Vicente Fernández Kuno Becker hizo una parodia sobre el momento donde Vicente Fernández tocó el seno a una joven; lo cual, fue mal visto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Elisa Beristain Instagram Hace unos días, Vicente Fernández estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer un video donde se le ve tocando el seno de una jovencita cuando se tomaban una fotografía. Dicha acción, que en su momento había sido reprobada a nivel público, fue recreada por Kuno Becker como una broma; sin embargo, esta acción se consideró inadecuada y el actor fue centro de fuertes críticas. Todo ocurrió cuando el también productor cinematográfico dio a conocer un video donde se le ve tocando el seno de Carlos Ferro en el foro donde ambos graban la telenovela Fuego ardiente. Ante la polémica generada, Becker se vio obligado a bajar dicho audiovisual que había posteado en su cuenta de Instagram. Pese a ello, el video ya había sido retomado por otros medios y puesto en otras redes sociales, donde continuaron los escritos reprobatorios en su contra. "Para mí eso fue una falta de respeto, nada chistoso", mencionó una cibernauta. "¿En dónde está lo gracioso de esto", comentó otro seguidor. "¿Qué ves que es una falta de respeto hacia las mujeres que viven acoso?", advirtió una usuaria. Image zoom Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quieren que se olvide lo que ha hecho el chente [Vicente Fernández]", Internauta Hubo personas que aprovecharon para recordar el incidente ocurrido con Vicente Fernández. "Que lástima que lo borro porque quieren que se olvide lo que ha hecho el chente [Vicente Fernández] con las fans. A mí no me dio gracia", expresó una internauta. De momento, Kuno Becker no se ha pronunciado al respecto y continúa trabajando en el mencionado melodrama; el cual, representa su regreso actoral a este género que lo dio a conocer profesionalmente.

