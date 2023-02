Kristina Lilley se rapa la cabeza por el cáncer: "Verme así es doloroso" La actriz de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes publicó un video a través de las redes sociales en el que muestra el momento en el que su yerno le rapa la cabeza en plena lucha contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 2023 no está siendo un año fácil para la actriz Kristina Lilley. La inolvidable Gabriela Acevedo de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes inició semanas atrás con su tratamiento de quimioterapia en su lucha contra el cáncer de seno que le fue detectado el año pasado. Este jueves, la también actriz de exitosas telenovelas como La Tormenta y Dame chocolate publicó un conmovedor video a través de su perfil de Instagram, donde supera el medio millón de seguidores, en el que muestra el momento en el que su yerno le rapa la cabeza. "Un día difícil, gracias a Dios fue en familia", compartió Lilley. Kristina Lilley Kristina Lilley | Credit: Telemundo; Instagram "Verme así es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente: valentía", escribió la actriz junto a la emotiva grabación. Las muestras de amor y apoyo de sus compañeros del medio artístico no se hicieron esperar. Kristina Lilley Kristina Lilley | Credit: Instagram Kristina Lilley Una de las primeras en abrazarla en estos difíciles momentos fue Paola Rey, quien dio vida a su hija Jimena Elizondo en Pasión de gavilanes. "Te abrazo muy, muy fuerte y con mucho amor", escribió la actriz colombiana en su publicación. El mensaje de su otra hija en la ficción, Natasha Klauss, tampoco se hizo esperar. "Te abrazo a la distancia. Acá estamos como te lo he dicho en privado, siempre para ti", le dejó saber la actriz colombiana. Kristina Lilley Kristina Lilley | Credit: Instagram Kristina Lilley SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en noviembre del año pasado cuando Kristina dio a conocer que el cáncer había vuelto a tocar a su puerta. "Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno", compartió entonces. La actriz se encuentra ahora en pleno tratamiento. "[Estoy] ansiosa, obviamente un poco asustada, esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas", expresó semanas atrás al tomar su primera sesión de quimioterapia.

