Kristina Lilley inicia su tratamiento contra el cáncer: "[Estoy] ansiosa y obviamente un poco asustada" La actriz de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes ha recibido una lluvia de mensajes de cariño y fuerza a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristina Lilley Kristina Lilley | Credit: Instagram; Telemundo "Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga". Con este mensaje Kristina Lilley, la inolvidable Gabriela Acevedo de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, daba a conocer en noviembre del año pasado a través de las redes sociales que el cáncer había vuelto a tocar a su puerta. La actriz, quien se cortó semanas atrás el cabello antes de comenzar a someterse al tratamiento que debe seguir en su lucha contra el cáncer, tomó hace apenas unos días su primera sesión de quimioterapia y quiso compartir el momento con sus seguidores. "Una de las razones por las que me corté el pelo es que hoy empiezo quimioterapia, hoy estoy en mi primera sesión de quimioterapia", informó Lilley el pasado viernes desde su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener más de medio millón de seguidores. La actriz, quien también ha participado en otras exitosas telenovelas de Telemundo como La Tormenta y Dame chocolate, reconoció sentirse "ansiosa" y "obviamente un poco asustada" por esta etapa que acaba de iniciar. "Y bueno esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas", agregó. "Gracias por sus mensajes tan bonitos, gracias por acompañarme". La publicación de la actriz se llenó al instante de mensajes de buenos deseos de compañeros suyos del medio artístico, empezando por los protagonistas de Pasión de gavilanes, quienes no dudaron en arroparla en este momento tan sensible y significativo para ella. "Fuerza Kris", escribió Mario Cimarro, el eterno Juan Reyes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fuerza mi Kriss hermosa. Te quiero mucho", comentó Paola Rey (Jimena Elizondo). El mensaje de apoyo de Michel Brown tampoco se hizo esperar. "Te quiero mi Kris, mi mejor energía suegra de mi corazón. Acá estamos", escribió el inolvidable Franco Reyes.

