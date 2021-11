¡Kristen Stewart y Dylan Meyer se van a casar! Kristen Stewart quiso compartir la felicidad que siente luego de que la guionista le pidiera matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kristen Stewart y Dylan Meyer Kristen Stewart y Dylan Meyer | Credit: Dylan Meyer/Instagram ¡Kristen Stewart y Dylan Meyer se van a casar! Así lo dio a conocer la protagonista de Crepúsculo, quien quiso compartir la felicidad que siente luego de que la guionista le pidiera matrimonio. "Nos vamos a casar, lo haremos de seguro", anunció Stewart en el programa The Howard Stern Show este martes en la mañana. "Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo clavó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien. Nos estamos casando, está sucediendo", añadió emocionada. Cuando el presentador le preguntó a la actriz cómo fue la propuesta que le hizo Meyer, esta dijo: "No fui específica en absoluto. No es un hecho que sería la elegida. ¿Sabes a qué me refiero? Con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir esa extraño jod..o rol de género. No hacemos eso ni pensamos en eso en esos términos. Ella simplemente agarró ese tazón y lo hizo posible", reconoció Stewart, quien encarna a Lady Di en la nueva película Spencer. En 2019, la atriz le había dicho al presentador en el mismo programa que "no podía esperar" para proponerle matrimonio a Meyer, y dijo incluso que tenía algunos escenarios en metente para hacerle la propuesta. "No puedo decirlo en este momento porque lo averiguará", sostuvo entonces. No obstante, la guionista no le dio tiempo y se le adelantó con la propuesta de matrimonio. Stewart y Meyer se conocieron hace siete años en un set de filmación. En 2019 fueron vistas juntas besándose en la ciudad de Nueva York. No fue hasta unos meses después que Meyer colgó una fotografía en Instagram junto a la actriz de 31 años. "Encuéntrame bajo las sábanas escondiéndome de la policía de la felicidad", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stewart ha reconocido que está locamente enamorada de Meyer. "La primera vez que le dije que la amaba era muy tarde y estábamos en un bar de mierda, y sus amigos estaban allí o lo que sea y se fueron, y yo estaba como, 'Oh, hombre, estoy tan jod...mente enamorada de ti", admitió la primera vez en el programa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Kristen Stewart y Dylan Meyer se van a casar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.