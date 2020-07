Kristal Cid a 23 semanas de embarazo ¿discriminada a causa del coronavirus? La esposa de Arturo Peniche, Kristal Cid, recurrió a sus redes sociales para contar como está lidiando con el coronavirus en su semana 23 de embarazo. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esposa de Arturo Peniche, Kristal Cid, recurrió a sus redes sociales para contar como está lidiando con el coronavirus en su semana 23 de embarazo. “Durante cinco meses mi ansiedad y mi miedo era esto pero ya que estoy pasando por este momento lo único que entiendo es que así tenía que ser y estoy tranquila”, dijo. “Es algo súper raro , puedes estar bien y en cinco minutos te da un bajón, pero hoy estoy muy positiva porque según yo empecé a oler. Haciendo inhalaciones [empecé a] oler y me emocioné mucho así que un día a la vez”. Cid explicó con detalles cuándo comenzó a presentar síntomas. “Empecé entre el lunes 13 y martes 14 [de julio] con síntomas así que llevo como 10 días aproximadamente de sentirme rara. Estoy esperando los minutos y los días para que esta pesadilla termine. [En el principio sentí] como una gripe corriente pero me salió rush en el pecho, me daba mucho comezón y perdida del gusto y olfato, eso fue el mayor indicador”. La estilista también respondió si se ha sentido discriminada, o si su bebé podría nacer con COVID-19. Mira el video: Una fan le preguntó cómo se encontraba su bebé a lo que Kristal respondió: “Gracias a Dios el bebé está increíble, se mueve mucho. Si yo estoy bien, yo sé que él va a estar bien. Los doctores están tranquilos así que yo cuidándome mucho. Sé que estos son pruebas que nos da Dios y la vida para salir adelante más fuertes que nunca y confío mucho en eso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado 21 de julio cuando Brandon Peniche y Kristal revelaron al mundo entero que tienen el virus. ¡Nuestros mejores deseos para ellos!

